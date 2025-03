Condividi via email

Pulisic Milan, rinnovo ad un passo per il calciatore americano: tutti i dettagli del nuovo accordo. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Sono previsti nuovi grandi scenari nel futuro del calciomercato Milan. Come riportato da TMW siamo ai dettagli per Chrstian Pulisic, andato in gol nell’ultima sfida di campionato vinta contro il Como.

L’americano è pronto a prolungare con il club rossonero fino al 2029 con un aumento di stipendio a cinque milioni di euro più bonus (attualmente ne percepisce quattro).