Pulisic, che numeri per il giocatore del Milan: dati da applausi

Pulisic, i dati che esaltano il calciatore statunitense del Milan. In alcuni fondamentali l’ex Dortmund fa la differenza

Christian Pulisic in una stagione fatta da alti e tanti bassi per il Milan è stato senza dubbio uno dei migliori. In Serie A il centrocampista statunitense ha messo a segno 9 gol.

Ci sono altri dati che confermano le ottime prestazioni dell’ex Borussia Dortmund e Chelsea: percentuale realizzativa 24,6%; passaggi chiave 2; dribbling riusciti a partita 0,06. Per rendere l’idea in ognuno di questi elementi supera Lautaro Martinez, capocannoniere dello scorso campionato.