Pulisic tra mercato e astinenza da gol: «Se giochi male basta segnare due reti e la gente ti osanna. Le voci di un mio addio? Vi dico questo…»

Pulisic, intervistato al Men’s Journal, ha parlato così delle voci che lo vorrebbero lontano dal Milan. Ecco le sue parole

In un momento cruciale della stagione per il Milan, Christian Pulisic ha rotto il silenzio in un’intervista esclusiva rilasciata a Men’s Journal. L’attaccante statunitense sta attraversando un inizio di 2026 avaro di soddisfazioni personali sotto porta, nonostante l’ottimo rendimento mostrato nella prima parte del campionato. Il “Capitan America” rossonero ha affrontato con estrema onestà il tema della sua astinenza realizzativa, che dura ormai da diverse settimane. Ecco le sue dichiarazioni.

Sulle parole del CT Pochettino sulle sue ultime prestazioni: «Apprezzo sempre il sostegno. Mancanza di gol? Non mi preoccupo troppo di queste cose. Sento davvero di essere in un buon momento e di giocare bene. Quindi è stato un periodo piuttosto interessante. Ho sempre la sensazione che si possa giocare molto male, ma se si segnano un paio di gol, la gente ti osanna. E può valere anche il contrario. E bisogna semplicemente andare avanti. È così che va la carriera, con alti e bassi. Sto solo cercando di continuare a giocare bene, di mantenermi in forma fisicamente e di sentirmi bene. E questa è la cosa più importante».

Sulle voci di mercato: «A dire il vero, molte persone me ne parlano e mi chiedono di cosa si tratta, e io rispondo che non ne ho nemmeno sentito parlare. Non ne so davvero nulla. Penso che ci sia sempre un momento e un luogo adatto. Di solito non è quando sono nel bel mezzo della stagione e sto giocando le partite. Non parlo con il mio agente di club e di trasferimenti».