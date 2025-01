Pulisic Milan, l’americano ci sarà contro la Juve: ottima notizia per Conceicao. Si è allenato in gruppo e torna a disposizione

Pulisic è pronto a tornare in campo con il Milan dopo l’infortunio rimediato con l’Atalanta che gli ha fatto saltare le ultime partite del 2024.

Il giocatore americano oggi si è allenato regolarmente in gruppo nella prima seduta volta in Arabia ed è quindi completamente recuperato per la semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juve. Ottima notizia per Conceicao.