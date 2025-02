Pulisic, la crescita al Milan: «Sono cambiato un po’, lo capisci con il passare degli anni»

Condividi via email

Pulisic ha rilasciato un’intervista a Sports Illustrated nella quale ha parlato dei suoi cambiamenti

Intervistato da Sports Illustrated, Christian Pulisic, esterno del Milan, ha raccontato la sua crescita da quando è arrivato in Serie A:

PERSONALITA’ – «In un certo senso, sono cambiato un po’, sono cresciuto un po’ come persona, come uomo, capendo il percorso che voglio intraprendere nella mia vita. Non credo di essere poi così diverso. Penso che ogni calciatore attraversi questa fase. Si attraversano diversi stadi della carriera. A volte si cambiano club. Con il passare degli anni, inizi a capire chi sei, esattamente cosa vuoi e quale direzione vuoi prendere nella vita».