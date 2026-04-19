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Pulisic non si sblocca in Verona Milan: vicino ad un record negativo!
Pulisic resta ancora fermo a quota 8 gol in questo campionato di Serie A! Non riesce ad interrompere il momento di crisi
Christian Pulisic resta ancora a secco in questo 2026, dopo aver iniziato alla grande la stagione con 8 gol in campionato, tanto da trovarsi in testa alla classifica marcatori, sono mesi che in estrema difficoltà.
L’ultimo gol segnato dall’americano rimane quello segnato allo Stadio San Siro proprio contro gli scaligeri a fine dicembre. Oggi contro il Verona non è riuscito a replicarsi.
Il classe 1998 sale così a quota 15 partite senza segnare. Vicino a eguagliare il suo record negativo di 16, fatto registrare nella stagione 2022-23 al Chelsea.