Pulisic Milan, dialogo con Conceicao: decisione presa, intreccio col Feyenoord. Ultime

Pulisic Milan, dialogo aperto con Sergio Conceicao: l’americano, che non è al massimo della forma, andrà in panchina contro il Verona

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, ha preso una decisione importante in vista della gara di questa sera contro il Verona di Zanetti.

Christian Pulisic non sta benissimo, è un po’ acciaccato e per questo motivo stasera contro l’Hellas Verona partirà inizialmente dalla panchina. Sergio Conceiçao non vuole correre rischi in vista del Feyenoord.