Pulisic Milan: l’americano un’oppportunita in caso di addio al Chelsea

Tra i nomi che potrebbero rientrare in orbita Milan c’è quello di Pulisic. Può essere un’opportunita in caso di addio al Chelsea

Secondo il Daily Maill’esterno del Chelsea non ha però detto di volar andar via da Londra ma chiede rassicurazioni in vista della prossima stagione. Qualora non dovesse averle da parte di Thomas Tuchel e della società Blues, ecco che Milan e Juventus potrebbero provare a ingaggiarlo.