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Pulisic Leao, pace fatta a Milanello: confronto e chiarimento dopo la Lazio. La ricostruzione e cosa è successo

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Published

41 minuti ago

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Pulisic Leao, i due si sono chiariti a Milanello dopo il diverbio avuto in Lazio-Milan: stretta di mano e vicenda chiusa tra i due

Dopo le scintille dell’Olimpico, il sereno torna a splendere sopra Milanello. Come riferito dall’inviato di Sky Sport Manuele Baiocchini, la giornata odierna è stata dedicata a un profondo confronto interno per analizzare la sconfitta contro la Lazio. Il momento chiave della seduta è stato il lungo faccia a faccia tra Christian Pulisic e Rafael Leao, protagonisti di un acceso diverbio in campo per un mancato passaggio. L’analisi video approfondita della gara ha permesso ai due campioni di rivedere le dinamiche di gioco e di chiarire le rispettive posizioni in modo costruttivo.

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Il confronto, descritto come sereno e professionale, si è concluso con una stretta di mano che mette fine a giorni di speculazioni su una possibile spaccatura nello spogliatoio. Secondo quanto riportato da Baiocchini, i due esterni hanno ritrovato l’intesa e il sorriso, pronti a mettere le proprie qualità a disposizione di Massimiliano Allegri per l’ultima parte di campionato.

Con l’obiettivo Champions da blindare e il secondo posto da difendere, il Milan recupera l’unità dei suoi pezzi pregiati, fondamentale per affrontare le restanti sfide con il giusto entusiasmo.

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