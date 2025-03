Pulisic Gimenez, quanti minuti in Nazionale per i due giocatori del Milan?

Condividi via email

Pulisic Gimenez, entrambi titolari con le rispettive Nazionali nel corso della notte. Quanti minuti hanno giocato?

Christian Pulisic e Santiago Gimenez nella notte tra domenica e lunedì sono scesi in campo con le rispettive Nazionali nei match di Concacaf Nations League.

Il centravanti rossonero è rimasto in campo per oltre 90 minuti nella vittoria del Messico contro Panama. Il Bebote è stato infatti sostituito nel recupero. Per il centrocampista statunitense del Milan invece sono stati 67 i minuti di gioco contro il Canada.