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MN24 – Sospiro di sollievo per Pulisic: escluse lesioni dopo il forfait con l’Atalanta. Si punta al Genoa
Pulisic punta al recupero per la sfida decisiva contro il Genoa: escluse lesioni dopo il problema che l’ha messa fuori causa con l’Atalanta
Il momento complicato vissuto dal Milan nelle ultime settimane si è arricchito, prima della sfida contro l’Atalanta, anche del forfait improvviso di Christian Pulisic. L’attaccante americano ha accusato un fastidio al gluteo durante la rifinitura prepartita e lo staff medico rossonero ha deciso di non correre rischi, lasciandolo fuori dalla gara di San Siro.
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Le condizioni dell’americano in vista delle ultime due giornate
Secondo quanto appreso da Milannews24, nelle ultime ore sono però arrivate notizie rassicuranti sulle condizioni del calciatore statunitense. Gli accertamenti effettuati hanno infatti escluso lesioni, permettendo così allo staff rossonero di lavorare già con l’obiettivo di recuperare Pulisic per la prossima trasferta contro il Genoa, in programma domenica al Ferraris.
Il Milan si gioca gran parte della stagione nelle ultime due giornate di campionato e avrà bisogno di tutti i suoi uomini migliori per inseguire la qualificazione alla prossima Champions League. In questo senso, il recupero di Pulisic potrebbe rappresentare una notizia fondamentale per il finale di stagione rossonero.
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