Pulisic a DAZN: «Contento di essere al Milan. Vogliamo competere per ogni titolo»

Christian Pulisic, attaccante del Milan, ha parlato a DAZN dopo la vittoria col Bologna. Le dichiarazioni

Christian Pulisic a DAZN dopo Bologna Milan.

ESORDIO – «È stato un grande inizio, sono molto contento di far parte di questa squadra. Per me personalmente è una grande partenza, un gol, il clean sheet».

SCELTA DEL MILAN – «Ho parlato con Giroud, Tomori. La connessione si vede, è un grande step per la mia carriera. Sono contento di far parte di questa squadra».

TRIDENTE CON LEAO E GIROUD – «È facile giocare con grandi giocatori. Rafa è un giocatore pericoloso, Giroud sa fare gol».

SAN SIRO – «I tifosi erano fantastici stasera, non riesco ad immaginare neanche a San Siro. Ci ho giocato l’anno scorso da avversario col Chelsea».

OBIETTIVI – «Vogliamo vincere lo Scudetto, competere per ogni titolo, segnare e far segnare gol. Aiutare la squadra a vincere titoli».

FAVORITE PER LO SCUDETTO – «È presto».