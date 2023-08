Bologna Milan 0-2: buona la prima, vittoria firmata Giroud e Pulisic

Il Milan inaugura la Serie A 2023/24 affrontando il Bologna al Dall’Ara: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan taglia i nastri di partenza della Serie A 2023/24 affrontando il Bologna allo Stadio Dall’Ara. Buona la prima per i rossoneri con la vittoria firmata nel primo tempo da Giroud e Pulisic

Bologna Milan 0-2 LIVE: sintesi e moviola

1′ Inizia il primo tempo

1′ Traversa di Lykogiannis – tiro dalla lunga distanza del giocatore del Bologna che pronti via sfrutta un contropiede, la traversa gli nega il gol dopo 20” di gioco

4′ Bologna compatto che non consente di giocare al Milan, che non riesce a servire in maniera pericolosa i suoi attaccanti

7′ Prova a spingere il Milan con le accelerazioni di Leao e i movimenti di Pulisic, attento il Bologna

11′ GOL GIROUD – sblocca il match il Milan. Cross a tagliare l’area di Pulisic, si inserisce sul secondo palo Reijnders che appoggia a centro area per il francese che a botta sicura e a porta sguarnita batte Skorupski per l’1-0 rossonero

15′ Spingono i rossoneri a caccia del raddoppio

20′ GOL DI PULISIC – raddoppia il Milan. Capolavoro in contropiede dell’americano che duetta con Giroud un paio di volte fino ad arrivare al limite dell’area e poi calcia di potenza battendo Skorupski sul palo lontano

24′ Cooling break – pausa per il caldo a Bologna sullo 0-2 rossonero

26′ Occasione Giroud – tiro al volo dell’attaccante francese che cerca la doppietta, si oppone stavolta Skorupski

30′ Prova a spingere il Bologna per riaprire il match, attenta la difesa del Milan

38′ Occasione Theo Hernandez – contropiede perfetto del Milan chiuso dall’assist, forse troppo lungo di Leao per il francese, salva tutto Skorupski in uscita

42′ Ritmi di gioco più bassi

45′ Tiro Lykogiannis – ci prova direttamente da calcio di punizione dal limite conclusione alta

45’+4′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

47′ Continua a spingere il Milan alla ricerca del terzo gol

51′ Si innervosiscono gli animi – spallata di Tomori in area di rigore per Pairetto non c’è nulla, sul ribaltamento di fronte Theo Hernandez vuole un fallo anche questo non fischiato, proteste e giallo per il difensore

53′ Tiro Ferguson – respinta della difesa del Milan, ne approfitta il giocatore del Bologna ci prova al volo, conclusione alta

59′ Fase confusa del match con tanti errori da una parte e dall’altra con il Milan soprattutto che ha troppa fretta nella gestione del pallone

60′ Doppia occasione Bologna – prima Aebischer ci prova in diagonale e con la spalla salva Maignan in angolo. Sugli sviluppi dello stesso sempre il portiere neutralizza il tacco di Ferguson

65′ Prova a gestire il risultato il Milan con il controllo palla

68′ Continua a spingere il Bologna a caccia del gol, ancora attenta la difesa del Milan

70′ Secondo Cooling break della partita

75′ Milan in controllo del match

80′ Gestione del pallone e contropiede, il Milan cerca così di chiudere il match

83′ Tiro Pobega – contropiede di Leao che offre al compagno, tiro lento e centrale dalla distanza. Blocca Skorupski

87′ Non si arrende il Bologna che cerca il gol per riaprire il match

89′ PALO LEAO – Contropiede del portoghese, giocata di suola e tiro alla sua maniera, il palo gli nega il gol

94′ Milan in controllo

95′ Finisce il secondo tempo

Migliore in campo Milan – PAGELLE

Pulisic

Bologna Milan 0-2: risultato e tabellino

MARCATORI: 11′ Giroud; 20′ Pulisic

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Lucumì, Beukema, Lykogiannis (88’Urbanski) ; Ferguson (88’Van Hooijdonk) , Dominguez (70′ El Azzouzi), Moro (46′ Orsolini); Aebischer, Zirkzee (87′ Corazza), Ndoye. A disp. Bagnolini, Ravaglia, Sosa, Bonifazi, De Silvestri, Fabbian, All. Thiago Motta

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria (70′ Kalulu), Thiaw (87′ Kjaer), Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek (70′ Pobega), Krunic, Reijnders; Pulisic (70′ Chukwueze), Giroud (70′ Okafor), Leao. A disp.: Mirante, Sportiello, Florenzi, Bartesaghi, Adli, Zeroli, Romero, Colombo. All. Stefano Pioli.

ARBITRO: Pairetto

AMMONITI: 29′ Aebischer; 51′ Theo Hernandez; 75′ Krunic; 76′ Zirkzee