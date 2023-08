Moviola Bologna Milan: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la prima giornata di Serie A 2023/24

Il Milan affronta il Bologna, nel match valido per la prima giornata di Serie A 2022/23. Dirige l’incontro Pairetto. Assistenti: Berti-Cipressa. IV Ufficiale: Volpi. Al VAR Marini e Maggioni. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. BOLOGNA MILAN LIVE

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Bologna Milan.

29′ Ammonito Aebischer – il giocatore del Bologna ferma in maniera irregolare la ripartenza di Leao

44′ Protesta il Bologna per una trattenuta di Leao su Aebischer, i rossoblù volevano il rigore ma per Pairetto il contatto inizia fuori dall’area. Non è nemmeno giallo per il portoghese perché non c’è possesso palla

45’+4′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

50′ Protesta il Bologna – spallata di Tomori in area di rigore per Pairetto non c’è nulla

51′ Ammonito Theo Hernandez – il rossonero esagera nelle proteste per un fallo non fischiato

75′ Ammonito Krunic – il centrocampista del Milan ferma una ripartenza del Bologna

76′ Ammonito Zirkzee – punito l’intervento in ritardo su Thiaw

94′ Finisce il primo tempo