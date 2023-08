0I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la prima giornata di Serie A 2023/24: pagelle Bologna Milan

TOP: Pulisic, Giroud

FLOP: Tomori

Maignan 6,5 – spaventato dopo pochi secondi dalla traversa di Lykogiannis, poi quasi mai impegnato nel primo tempo. Nella ripresa con una doppia prodezza evita che il Bologna rientri in partita

Calabria 6 – Qualche volta in ritardo in fase difensiva con il Milan che si schiaccia troppo i pericoli, quando ci sono arrivano dalla sua parte, paga probabilmente la mancanza di condizione dopo il rientro dall’infortunio (70′ Kalulu 6)

Thiaw 6 – attento in fase difensiva, il Bologna non è quasi mai pericoloso nella prima metà di gioco.

Tomori 5 – una sua ingenuità rischia di costare il gol subito al Milan, poi per il resto nel primo tempo il Bologna non crea grossi pericoli. Rischia il rigore su Orsolini

Theo Hernandez 6,5 – prova a spingere con le sue solite folate e spesso è una spina nel fianco per la difesa avversaria. Attento in fase difensiva.

Krunic 6 – partita attenta, si abbassa spesso in fase di impostazione sulla linea di difesa, aiutato da Loftus Cheek in fase di non possesso

Reijnders 6,5 – inserimento perfetto sulla parabola disegnata da Pulisic con l’assist che porta al gol di Giroud

Loftus Cheek 6 – prova a inserirsi e spingere quando può, dà una mano a Krunic in fase di copertura (70′ Pobega)

Pulisic 7 – Primi 20′ del match da assoluto protagonista. Disegna il cross che porta all’assist di Reijnders e poi si mette in proprio con un super gol dalla distanza (70′ Chukwueze)

Leao 6 – può fare 100 fa 10. Tante giocate fini a se stesse in fase d’attacco con spesso un tentativo di dribbling di troppo e superficiale nel servire Theo lanciato a campo aperto verso la porta. Rischia il rigore su Aebischer. Generoso in fase di copertura. Il palo gli nega il gol

Giroud 7.5 – Timbra subito il cartellino in questa stagione su assist di Reijnders poi è lui a fare l’assist per Pulisic in occasione dello 0-2 rossonero (70′ Okafor)