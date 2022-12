PSV-Milan, la probabile formazione rossonera per l’amichevole. I rossoneri scenderanno in campo in Olanda prima del ritorno della Serie A

Ecco la probabile formazione del Milan, che scenderà in campo contro il PSV in Olanda, come riportata da Gianlucadimarcio.com.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Dest; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Rebic. Allenatore: Pioli