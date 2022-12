Il Milan partirà per l’Olanda alle 10 da Malpensa: anche il ritorno è previsto in giornata. I dettagli

Il Milan, per disputare l’ultima amichevole prima della ripresa del campionato, volerà in Olanda questa mattina e rientrerà in Italia subito dopo la partita.

La partenza dei calciatori rossoneri e lo staff è prevista alle ore 10 da Malpensa.