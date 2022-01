ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il PSG e Mbappé sarebbe tornati a parlare di rinnovo, con il francese che potrebbe firmare e non andare via a zero

Il PSG e Kylian Mbappé sono tornati a parlare di rinnovo di contratto. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il francese non vorrebbe apparire come un mercenario agli occhi dei tifosi e così avrebbe riaperto le trattative per prolungare il contratto e non trasferirsi la prossima estate al Real Madrid a costo zero. La felice convivenza con Messi, inoltre, sarebbe stata stata uno dei fattori per convincere l’enfant prodige a restare.

Mbappé vorrebbe però guadagnare quanto l’argentino e Neymar, ovvero almeno 30 milioni a stagione e firmare un contratto biennale così da essere poi libero nel 2023 di trasferirsi ai Blancos che restano comunque il suo grande sogno. Dal canto suo, il PSG sembra propenso ad accettare queste condizioni.