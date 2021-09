PSG, patto tra i sudamericani per appoggiare Navas. E Donnarumma...

Gigio Donnarumma non riesce a trovare spazio al PSG, con Keylor Navas che avrebbe l’appoggio degli altri sudamericani

Gigio Donnarumma si aspettava diversi i primi mesi al PSG, magari con qualche partita giocata in più e qualche dubbio in meno. E invece, il miglior calciatore di Euro 2020 si è ritrovato in panchina a dover lottare con Keylor Navas per un posto tra i titolari. Ma proprio a favore del portiere della Costa Rica, ci sarebbe un plotone di leader della squadra parigina.

Come riporta il Corriere della Sera, infatti, Neymar, Di Maria, Paredes, Messi e Marquinhos avrebbero fatto cerchio e stretto un patto tra sudamericani per l’amico Navas. Ovviamente nulla contro il povero Donnarumma, ma una preferenze che potrebbe pesare sull’estremo difensore azzurro. La Juventus attende alla finestra per la prossima estate.

LEGGI ANCHE SU CALCIONEWS24