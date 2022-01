I pruriti blaugrana di Morata inguaiano la Juventus

Capodanno di riflessione in casa Juventus: i desideri di Alvaro Morata impongono un mercato particolarmente delicato ai bianconeri

(di Sandro Dall’Agnol) – Tutto si poteva immaginare alla Continassa, tranne di dover trascorrere un Capodanno con il chiodo fisso Morata. Il 2021 era già stato di per sé un anno nel complesso deludente e quasi opprimente, la sua conclusione non ha portato un sospiro di sollievo bensì nuovi pensieri sbattuti in prima pagina.

La chiamata, per molti versi onestamente inattesa, arrivata da Barcellona ha scombinato i piani. Quelli del centravanti spagnolo in primis, solleticato dall’idea di trovare stabilità dopo lo scarso feeling con Simeone all’Atletico Madrid e il parcheggio in bianconero.

