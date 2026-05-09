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Proteste tifosi Milan, contestazione già iniziata: striscioni contro la società sotto la sede dei rossoneri
Proteste tifosi Milan, alla vigilia della sfida con l’Atalanta è già iniziata la contestazione: striscioni contro la società sotto la sede dei rossoneri
La contestazione dei tifosi del Milan contro la proprietà e la dirigenza rossonera sembra essere già cominciata. Alla vigilia della sfida di campionato contro l’Atalanta, in programma domani sera alle 20.45 a San Siro, sono comparsi due striscioni di protesta davanti a Casa Milan, sede ufficiale del club.
Il clima attorno all’ambiente rossonero resta molto teso. La Curva Sud Milano ha già fissato il ritrovo per domani alle 18.00 in Piazza Axum, da dove partirà la mobilitazione dei tifosi in vista del match.
Milan Atalanta, i messaggi davanti a Casa Milan
Il primo striscione contiene un messaggio diretto nei confronti di chi guida il club: «Prigionieri di un ambiente malato: per favore andate via. Il Milan siamo noi tifosi».
Nel secondo, invece, vengono richiamati quattro principi considerati centrali nell’identità rossonera: mentalità internazionale, stile ed eleganza, senso di appartenenza e competitività.
La protesta, dunque, entra nel vivo già prima della partita. La sfida contro l’Atalanta avrà un peso importante in campo, ma anche fuori, con una parte del tifo milanista pronta a manifestare apertamente il proprio dissenso verso la gestione societaria.
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