Milan Atalanta, conferme sulla contestazione: la Curva Sud prepara il corteo. Il comunicato

Tifosi rossoneri contro società e dirigenza: tensione altissima prima della sfida di San Siro. Il comunicato della Curva Sud

La serata di domani, in occasione della sfida tra Milan e Atalanta valida per la 36ª giornata di Serie A Enilive, si preannuncia particolarmente calda non soltanto sul terreno di gioco, ma anche sugli spalti di San Siro. Intorno al mondo rossonero continua infatti a crescere il malcontento della tifoseria nei confronti della società e della gestione dirigenziale dell’ultimo periodo.

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Nel mirino della protesta c’è soprattutto l’amministratore delegato Giorgio Furlani, contestato da una parte importante del popolo milanista. Nei giorni scorsi, sui social, è stata addirittura lanciata una petizione che avrebbe già superato quota 40.000 firme verificate, numeri che confermano il clima di forte tensione attorno all’ambiente rossonero.

Anche la Curva Sud Milano ha confermato la volontà di portare avanti la protesta. Attraverso i propri canali social, il gruppo organizzato rossonero ha comunicato il ritrovo fissato per le ore 18.00 in Piazza Axum, storico punto d’incontro dei tifosi prima delle gare casalinghe. Da lì partirà un corteo diretto verso San Siro e, con ogni probabilità, prenderà forma una contestazione molto dura contro la proprietà RedBird e l’attuale dirigenza del club.

Nel comunicato diffuso dalla Curva Sud si legge chiaramente: «Contro ogni censura, sempre e solo per il bene del nostro Milan».