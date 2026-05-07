La protesta dei tifosi rossoneri travolge Furlani: raggiunta la quota 20 mila firme

Prosegue la protesta dei tifosi del Milan contro Giorgio Furlani: raggiunte in poche ore quota 20 mila firme

La tensione in casa Milan ha raggiunto livelli altissimi e il malcontento della tifoseria ha trovato uno sbocco concreto in una protesta pacifica che sta rapidamente guadagnando terreno in tutto il mondo rossonero. Al centro della contestazione c’è l’amministratore delegato Giorgio Furlani, la cui posizione è ora apertamente messa in discussione da migliaia di sostenitori. Quella che era nata come una semplice iniziativa sui social media nella mattinata di mercoledì, si è trasformata in pochissimo tempo in un vero e proprio movimento di massa digitale.

I tifosi chiedono un cambio di rotta netto nella gestione societaria, esprimendo una profonda insoddisfazione per le recenti dinamiche interne al club. Nonostante la squadra sia attualmente guidata in panchina da Massimiliano Allegri, il mirino della critica si è spostato dai risultati puramente tecnici alla gestione amministrativa. Il messaggio che accompagna la petizione è chiaro e non lascia spazio a interpretazioni: «Chiediamo le dimissioni immediate di Giorgio Furlani per garantire una nuova visione al futuro del club». Questa dichiarazione sottolinea la volontà della piazza di vedere una svolta gestionale definitiva.

Una mobilitazione digitale senza precedenti per i colori rossoneri

Il supporto all’iniziativa è stato travolgente e superiore a ogni aspettativa iniziale. Nel pomeriggio di giovedì, la piattaforma ha ufficialmente registrato il superamento del muro delle 20.000 firme, tutte verificate dal sistema. Si tratta di un segnale politico e mediatico fortissimo inviato alla proprietà, che dimostra come la coesione dei tifosi sia arrivata a un punto di rottura con l’attuale dirigenza. La velocità con cui il contatore continua a salire testimonia una mobilitazione capillare, capace di unire diverse anime del tifo sotto un’unica richiesta di cambiamento per il bene del Milan.