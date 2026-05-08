La protesta dei tifosi del Milan non si ferma: la petizione contro Furlani raggiunge le 30 mila firme

Il malcontento del popolo rossonero corre veloce sul web: in poche ore la petizione contro Giorgio Furlani raggiunge numeri record

Il clima intorno a via Aldo Rossi si fa sempre più incandescente. Nelle ultime ore, infatti, continua a crescere il numero di tifosi che stanno attivamente firmando la petizione che chiede le dimissioni di Giorgio Furlani dal ruolo di amministratore delegato del Milan. Si tratta di una forma di protesta pacifica dei sostenitori rossoneri, nata quasi spontaneamente per manifestare il proprio dissenso verso l’attuale gestione societaria e la direzione intrapresa dal club.

Questa iniziativa si è diffusa inizialmente sui social mercoledì mattina e, nel giro di pochissimo tempo, ha raccolto un’adesione massiccia. In poche ore la mobilitazione ha raggiunto sempre più consensi, testimoniando un malessere profondo che attraversa la tifoseria del Diavolo. La spinta dei fan non sembra volersi arrestare, alimentata da un tam-tam mediatico che ha coinvolto migliaia di profili su tutte le principali piattaforme digitali, chiedendo a gran voce un cambiamento ai vertici.

Numeri da record e mobilitazione social: il muro delle 30.000 firme

Il traguardo raggiunto in tempi record è emblematico della situazione: la petizione è arrivata proprio in questi minuti, nel pomeriggio di giovedì, a «sfondare e sorpassare il muro delle 30.000 firme, verificate dalla piattaforma». Si tratta di un segnale forte e chiaro inviato alla proprietà, che ora dovrà fare i conti con questa imponente manifestazione di scontento popolare. La velocità con cui le adesioni sono aumentate dimostra quanto il tema sia sentito dal cuore pulsante del tifo milanista, che chiede una svolta immediata.