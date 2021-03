Problema per Hauge, il norvegese stringe i denti per la panchina

Hauge in settimana ha accusato qualche piccolo problema fisico. Il norvegese ha stretto i denti per andare in panchina lo stesso

Hauge in settimana ha accusato qualche piccolo problema fisico. Il norvegese ha stretto i denti per andare in panchina lo stesso. Stefano Pioli ha gli uomini contati soprattutto nel reparto avanzato, motivo per cui non ha schierato Hauge dal primo minuto

Per questo motivo Samu Castillejo si è adattato sulla sinistra, alternandosi con i compagni di reparto nel corso della gara.