Probabili formazioni Milan Venezia: le ultime sulle possibili scelte di Pioli

Pioli deve rinunciare ancora a Giroud e Ibrahimovic. Si va verso il doppio play Tonali-Bennacer. Turno di riposo per Kessie

Stefano Pioli dovrebbe optare per il 4-2-3-1 contro il Venezia. Possibile occasione per Romagnoli al centro della difesa, davanti alla difesa la coppia formata da Tonali e Bennacer. In avanti ancora out Ibrahimovic e Giroud: di punta giocherà ancora Rebic. Florenzi, in vantaggio su Saelemaekers, dovrebbe giocare sulla linea dei trequartisti.

Il Venezia risponde con un 4-3-3 con Henry riferimento offensivo centrale. In difesa sarà titolare Caldara, calciatore il cui cartellino è ancora in mano al Milan.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; FLorenzi, Brahim Diaz, Leao; Rebic.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Peretz, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Johnsen.