Probabili formazioni Torino Milan: due i dubbi di Conceicao, Jimenez per Walker

Condividi via email

Probabili formazioni Torino Milan: Sergio Conceicao deve sciogliere due ballottaggi in vista della sfida di oggi pomeriggio

Di seguito le formazioni ufficiali di Torino–Milan, gara valida per la 26esima giornata di Serie A in programma alle 18 all’Olimpico grande Torino. Sono due i dubbi per Conceicao: Thiaw/Tomori e Joao Felix/Fofana.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Ricci; Lazaro, Vlasic, Elmas; Sanabria. All. Vanoli.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez. All. Conceiçao.