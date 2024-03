Probabili formazioni Slavia Praga Milan: Pioli si affida ai titolarissimi, le possibili scelte del tecnico rossonero

Domani sera il Milan scenderà in campo a Praga per la sfida contro lo Slavia valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Pioli non fa calcoli e schiererà la formazione migliore.

In difesa spazio ancora a Tomori in coppia con Thiaw, a centrocampo invece subito spazio a Loftus-Cheek. Per quanto riguarda l’attacco il tecnico rossonero punterà tutto o quasi sulla coppia Leao-Giroud.