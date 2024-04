Probabili formazioni Sassuolo Milan: le ultime sulle scelte di Pioli in vista del match di oggi pomeriggio

Oggi pomeriggio il Milan sarà ospite del Sassuolo al Mapei Stadium per la sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Di seguito le possibili scelte di Pioli per questo match.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Florenzi, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Adli; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Jovic. All. Pioli