Probabili formazioni Milan Juve: Allegri si affida ai fedelissimi, novità a sinistra

Probabili formazioni Milan Juve: Massimiliano Allegri si affida all’undici base e affida la corsia mancina a Pervis Estupinan

Il campionato di Serie A giunge a un punto di svolta. Oggi, domenica 26 aprile 2026, San Siro ospita il posticipo della 34ª giornata tra Milan e Juventus, una sfida che profuma d’Europa. I rossoneri di Massimiliano Allegri, attualmente terzi con 66 punti, cercano il colpo decisivo per blindare la qualificazione alla prossima Champions League e difendere il piazzamento sul podio. Di fronte ci sarà la Juventus di Luciano Spalletti, quarta a quota 63 e incalzata dalla Roma, vittoriosa ieri a Bologna e ora a soli due punti dai bianconeri.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

Probabili formazioni Milan Juve e la trappola per Spalletti: dove vedere il match

Come riportato da Calciomercato.com, la gara sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN (anche sul canale DAZN 1 di Sky) a partire dalle 20:45. Allegri conferma il 3-5-2 con la coppia d’attacco Pulisic-Leao, mentre Spalletti risponde con il collaudato 3-4-2-1 affidando le chiavi della trequarti a Yildiz e Conceicao. Ecco gli schieramenti attesi:

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Boga. All. Spalletti