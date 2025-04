Probabili formazioni Milan Fiorentina: Conceicao rilancia Tomori e Chukwueze, in attacco tocca a lui

Probabili formazioni Milan Fiorentina: Sergio Conceicao è pronto a rilanciare dal primo minuto sia Fikayo Tomori che Samuel Chukwueze

Il Milan di Sergio Conceicao si appresta ad affrontare la Fiorentina in una sfida valida per la 31^ giornata di Serie A in programma questa sera a San Siro alle 20.45. Il tecnico dei rossoneri è pronto a rilanciare dal primo minuto Tomori e Chukwueze. Abraham ancora titolare in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Maignan; Walker, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Bondo, Fofana; Pulisic, Musah, Leao; Gimenez. All. Conceicao.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Parisi; Gudmundsson, Kean. All. Palladino.