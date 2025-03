Probabili formazioni Lecce Milan: Conceicao rivoluziona la squadra, esordio a centrocampo

Condividi via email

Probabili formazioni Lecce Milan: Sergio Conceicao è pronto a rivoluzionare la squadra. Esordio per Bondo a centrocampo, Leao in panchina

Ecco le probabili formazioni di Lecce–Milan, sfida in programma oggi alle 18. Conceicao è pronto a rivoluzionare la squadra, esordio per Bondo. Leao in panchina.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente. Allenatore: Giampaolo. A disposizione: Fruchtl, Veiga, Gaspar, Gabriel, Sala, Berisha, Rafia, Pierret, Kaba, Burnete, Rebic, Banda, Karlsonn.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Walker, Gabbia, Tomori, Hernandez; Bondo, Musah; Jimenez, Reijnders, Pulisic; Abraham. Allenatore: Conceicao. A disposizione: Torriani, Florenzi, Thiaw, Bartesaghi, Fofana, Gimenez, Jovic, Leao, Chukwueze, Camarda, Felix, Sottil.