Probabili formazioni Italia Ucraina: le possibili scelte di Spalletti per la sfida di questa sera a San Siro

Non è un dentro o fuori ma poco ci manca. Questa sera l’Italia si gioca una grossa fetta della qualificazione ai prossimi campionati europei, pertanto non sono ammessi errori. Di seguito il possibile undici di Spalletti per la sfida di San Siro.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Biraghi; Barella, Locatelli, Frattesi; Zaniolo, Immobile, Raspadori.