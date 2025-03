Probabili formazioni Germania Italia: le possibili scelte di Spalletti. Tre ex Milan dal primo minuto?

Condividi via email

Probabili formazioni Germania Italia: Luciano Spalletti potrebbe lanciare dal primo minuto Daniel Maldini oltre agli ex Milan Donnarumma e Tonali

Come riferito da Sky, Luciano Spalletti, CT dell’Italia, sta meditando sulle possibili scelte in vista della sfida di domani contro la Germania, ritorno dei quarti di finale di Nations League con gli Azzurri chiamati a ribaltare l’1-2 di San Siro di giovedì scorso. Il tecnico di Certaldo potrebbe rilanciare tre ex Milan:

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Bastoni; Politano, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Maldini; Kean. CT. Spalletti.