Probabili formazioni Bologna Milan: sciolto l’ultimo dubbio per Pioli. Il tecnico avrà tutti i tiolari, compreso il suo capitano

Come riportato da Sky Sport, Stefano Pioli ha le idee chiare per l’undici titolare del Milan che scenderà in campo contro il Bologna al Dall’Ara. Il tecnico rossonero ritrova Davide Calabria, infortunatosi durante la tournée statunitense. Con il suo ritorno, si avrà pieno spazio ai titolarissimi. Ecco la probabile formazione dei rossoneri:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud e Leao. Allenatore: Pioli