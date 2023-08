Probabili formazioni Bologna Milan: dubbi e certezze di Pioli. I rossoneri in campo così per la prima giornata in Serie A

A breve inizierà il campionato di Serie A. Alla prima giornata, il Milan andrà in trasferta a Bologna per il match che andrà in scena al Dall’Ara sabato alle ore 20:45.

Per Stefano Pioli, non ci sono dubbi. Il tecnico ha intenzione di schierare la formazione che si è vista nelle amichevoli importanti di questa estate. Difesa a quattro senza nuovi innesti, ma con i difensori che sono stati titolari già lo scorso anno. Centrocampo rinnovato con Reijnders, Loftus Cheek e Krunic in mezzo. In attacco guida Giroud, affiancato da Leao e Pulisic. Ecco la probabile formazione, come riportato da gazzetta.it:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli