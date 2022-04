Probabile formazione Torino per il Milan: due dubbi per Juric

Probabile formazione Torino per il match contro il Milan di oggi: le ultime sulle scelte del tecnico Ivan Juric

Ecco la probabile formazione del Torino per il match di oggi contro il Milan secondo la Gazzetta dello Sport. Ballottaggio in difesa per Ivan Juric, che deve scegliere chi tra Zima ed Izzo completerà il terzetto con Rodriguez e Bremer. Altro dubbio a centrocampo, dove Pjaca e Ricci si giocano un posto. Nel caso la spuntasse l’italiano, verrebbe avanzato Pobega sulla trequarti.

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Brekalo, Pjaca; Belotti.