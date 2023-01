Probabile formazione Roma per il Milan: Zaniolo dalla panchina

Le ultime sulla probabile formazione della Roma in vista del match di domani contro il Milan. Ecco come si schiera Mourinho

Giornata di vigilia del match tra Milan e Roma. Per i due allenatore è tempo di pensare alle formazioni che domani alle 20:45 scenderanno in campo a San Siro. Secondo Tuttosport, Josè Mourinho è pronto a schierarsi con il 3-5-2 aggiungendo un centrocampista di rottura come Matic insieme a Cristante e Pellegrini. Dalla panchina dunque Zaniolo, non in ottime condizioni. In attacco ci saranno Abraham e Dybala.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Mancini; Zalewski, Matic, Cristante, Pellegrini, Celik; Dybala, Abraham.