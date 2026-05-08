Probabile formazione Milan Atalanta, Loftus Cheek e non solo: tante possibili novità per mister Massimiliano Allegri

Il palcoscenico della Scala del Calcio si illumina per uno degli incroci più delicati e spettacolari del campionato. Domenica sera, alle ore 20:45, lo Stadio San Siro sarà il teatro di Milan-Atalanta, match clou della 36esima giornata di Serie A. Con la stagione che volge al termine, i punti in palio pesano come macigni, specialmente per la corsa verso l’Europa che conta.

La rincorsa dei rossoneri

Il Diavolo, reduce da prestazioni altalenanti, ha un obiettivo unico e categorico: blindare la qualificazione alla prossima Champions League. La compagine guidata da Massimiliano Allegri, tecnico livornese noto per il suo pragmatismo e la capacità di gestire i momenti di alta pressione, sa che non sono ammessi passi falsi. Una vittoria contro la “Dea” permetterebbe ai meneghini di guardare con ottimismo alle ultime due fatiche stagionali, allontanando le inseguitrici.

Le scelte tattiche: la probabile formazione

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Sky Sport, l’undici titolare del club di via Aldo Rossi presenterà alcune conferme e qualche innesto mirato per arginare il dinamismo dei bergamaschi.

Tra i pali agirà Mike Maignan, l’estremo difensore francese considerato uno dei migliori al mondo per riflessi e personalità. La linea difensiva a tre vedrà l’impiego di Koni De Winter, giovane centrale belga in forte crescita, affiancato dal solido Matteo Gabbia, prodotto del vivaio rossonero, e dal possente nazionale serbo Strahinja Pavlovic, colosso fisico fondamentale nel gioco aereo.

A centrocampo, la spinta sulle fasce sarà garantita da Alexis Saelemaekers, instancabile jolly tattico, e dal giovane talento Davide Bartesaghi, terzino di prospettiva scuola Milan. Il cuore del reparto sarà gestito dalla fisicità di Ruben Loftus-Cheek, mezzala inglese ex Chelsea, dalla visione di gioco di Samuele Ricci, regista di qualità tecnica superiore, e dall’esperienza internazionale di Adrien Rabiot, centrocampista francese dal passo elegante e potente.

In attacco, spazio alla fantasia e alla concretezza. Christian Pulisic, il “Captain America” dotato di dribbling fulminante, agirà a supporto del terminale offensivo Santiago Gimenez, il centravanti messicano acquistato per finalizzare la manovra offensiva del Milan.

Probabile Formazione (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Pulisic.

LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SUL MILAN