Primo gol di Hauge, il norvegese chiude la sfida con il Celtic

Pochi minuti per Hauge, giusto il tempo di andare in rete. Il norvegese è stato inserito da Stefano Pioli nel finale della partita

Pochi minuti per Hauge, giusto il tempo di andare in rete. Il norvegese è stato inserito da Stefano Pioli nel finale della partita di Glasgow contro il Celtic in Europa League. Dopo pochi minuti ha trovato subito la rete in un’azione nata Ismael Bennacer e e Alexis Saelemaekers.

Positivo il fatto anche che l’intera azione sia nata da tre giocatori subentrati nel secondo tempo. Stefano Pioli è pienamente soddisfatto nel contributo di tutti i giocatori in una sfida senza Rebic e Calhanoglu.