Frank Tsadjout subito nella formazione titolare dell’Ascoli nel match di questa sera contro la Ternana in Serie B

Frank Tsadjout viene subito chiamato in causa da mister Sottil. Il tecnico dell’Ascoli lo lancia titolare nel match di questa sera in Serie B contro la Ternana. L’attaccante è in prestito con diritto di riscatto dal Milan.