Prestiti Milan: da Duarte a Plizzari, tutte le situazioni

Non solo acquisti e cessioni ma anche diversi casi di ritorno dal prestito da affrontare per il Milan.

Tra questi c’è quello di Duarte. Come riporta Calciomercato.com fino a poche settimane fa il riscatto da parte del Basaksehir sembrava poter essere una formalità: dietrofront dei turchi e ritorno ai rossoneri con cui il brasiliano è sotto contratto fino al 2024, si cercano soluzioni. Discorso diverso per Plizzari che torna a Milano con un solo anno di contratto residuo: potrebbe rinnovare e restare, sarebbe importante per le liste e prenderebbe il posto di Mirante in scadenza