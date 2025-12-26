Prestiti Milan, brilla Chukwueze con il Fulham. Terracciano e Bondo due pilastri della Cremonese: la lista

Prestiti Milan, il Fulham si gode Chukwueze. Titolarità per Terracciano e Bondo, mentre Musah e Comotto…

Il Milan monitora con attenzione la nutrita colonia di calciatori ceduti a titolo temporaneo nell’ultima sessione di mercato. Tra i profili di maggior rilievo spicca Samuel Chukwueze, protagonista di un mese stellare al Fulham con due gol e tre assist; il nigeriano, ora impegnato in Coppa d’Africa, potrebbe fruttare alle casse rossonere 24 milioni di euro in caso di riscatto. Discorso simile per Bennacer, autore del suo primo gol con la Dinamo Zagabria prima di rispondere alla chiamata dell’Algeria, e per Yunus Musah, che ha recentemente ritrovato una maglia da titolare nell’Atalanta di Palladino dopo un lungo digiuno.

In Italia, i riflettori sono puntati sulla Cremonese, dove militano con successo Filippo Terracciano e Warren Bondo. Il difensore veronese è diventato un punto fermo dei grigiorossi, con un riscatto fissato a 3,5 milioni legato alla salvezza, mentre il francese Bondo è l’uomo d’ordine del centrocampo di Nicola. Più complessa la situazione di Alvaro Morata al Como, attualmente ai box per un infortunio agli adduttori, e dei giovani Zeroli e Comotto, che stanno faticando a trovare spazio e minutaggio nei rispettivi club di Serie B.

Prestiti Milan, Focus sui talenti emergenti: Camarda e Jimenez

Il percorso di crescita di Francesco Camarda prosegue a Lecce, dove il classe 2008 ha già collezionato 14 presenze e una rete, alternando titolarità a ingressi a gara in corso. In Inghilterra, invece, Alejandro Jimenez sta convincendo il Bournemouth: il terzino spagnolo è vicino a far scattare l’obbligo di riscatto da 20 milioni, vincolato al raggiungimento della 18ª presenza da titolare in Premier League.

A completare il quadro dei prestiti ci sono Tommaso Pobega, reduce da una buona Supercoppa con il Bologna nonostante la sconfitta in finale, e Lorenzo Colombo, che al Genoa sta cercando di ritrovare la via del gol con maggiore continuità. Un panorama variegato che vede il Milan diviso tra la speranza di valorizzare i propri talenti e la necessità di monetizzare attraverso le clausole inserite nei vari contratti di trasferimento.