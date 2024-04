Prestiti Milan 2023/24: weekend no per Origi, Maldini stavolta non lascia il segno. TUTTI gli aggiornamenti dopo il weekend

Tanti i calciatori in prestito dal Milan. Il punto settimanale sulle loro prestazioni e la situazione completa e aggiornata.

Milan: i calciatori della prima squadra in prestito

De Ketelaere (Atalanta): ha saltato per infortunio muscolare l’ultima trasferta della Dea al Maradona di Napoli, gara vinta 3-0 dalla formazione di Gasperini.

Saelemaekers (Bologna): impegnato oggi nel lunedì di Pasquetta in casa contro la Salernitana.

Romero (Almeria): weekend certamente non positivo per la sua squadra, battuta in casa per 3-0 dall’Osasuna. Per l’argentino una mezz’ora scarsa (entrato al 63′ a risultato già definito).

Pellegrino (Salernitana): impegnato oggi nel lunedì di Pasquetta in trasferta sul campo del Bologna.

Chaka Traoré (Palermo): impegnato oggi in trasferta sul campo del Pisa.

Krunic (Fenerbahce): dopo la sosta delle nazionali il suo Fenerbahce tornerà in campo soltanto mercoledì in casa contro l’Adana Demirspor.

Colombo (Monza): convocato ma non è sceso in campo nella sfida che i brianzoli hanno perso in casa del Torino per 1-0.

Origi (Nottingham Forest): sostituito all’ora di gioco nell’ultima sfida pareggiata in casa contro il Crystal Palace, non ha offerto una buona prova.

Ballo-Touré (Fulham): non ha preso parte all’ultima partita che il suo Fulham ha pareggiato per 3-3 sul campo dello Sheffield United.

Daniel Maldini (Monza): parte titolare e gioca 56 minuti della sfida persa contro il Torino per 1-0 senza tuttavia riuscire a lasciare il suo segno.

Nasti (Bari): in campo oggi nella delicata trasferta di Modena.

Lazetic (Fortuna Sittard): non ha preso parte all’ultima partita giocata sul campo dello Sparta Rotterdam (rotondo 4-0 per la formazione di casa).

Vasquez (Ascoli): arruolato per la sfida di oggi in casa dello Spezia.