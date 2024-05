Prestiti Milan 2023/24: De Ketelaere da sogno, Nasti trascina ancora il Bari nella finale playout di Serie B

Tanti i calciatori in prestito dal Milan. Il punto settimanale sulle loro prestazioni e la situazione completa e aggiornata.

Milan: i calciatori della prima squadra in prestito

De Ketelaere (Atalanta): è anche grazie al suo gol che l’Atalanta ha vinto a Lecce conquistando così l’aritmetica certezza di giocare la prossima edizione della Champions League.

Saelemaekers (Bologna): il suo Bologna giocherà questa sera il posticipo della penultima giornata di campionato in casa contro la Juventus.

Romero (Almeria): gioca più di un’ora nell’ultima sfida di campionato che il suo Almeria ha pareggiato in casa del Mallorca.

Pellegrino (Salernitana): la Salernitana, già retrocessa da qualche settimana, sarà impegnata questa sera in casa contro il Verona.

Chaka Traoré (Palermo): il Palermo ha superato il primo turno dei playoff battendo in casa la Sampdoria. Chaka è rimasto in panchina nell’arco di tutti i 90 minuti.

Krunic (Fenerbahce): non ha preso parte alla bella vittoria per 1-0 del suo Fenerbahce in casa del Galatasaray.

Colombo (Monza): è rimasto in panchina nell’arco di tutto il match che il suo Monza ha perso in casa contro il Frosinone.

Origi (Nottingham Forest): non ha preso parte alla sfida che il suo Nottingham Forest ha vinto in casa del Burnley per 2-1 grazie alla doppietta di Wood.

Ballo-Touré (Fulham): è subentrato al minuto 78 della partita che il Fulham ha vinto per 4-2 in casa del retrocesso Luton Town.

Daniel Maldini (Monza): non ha preso parte all’ultimo match che i brianzoli hanno perso in casa contro il Frosinone.

Nasti (Bari): dopo i gol realizzati al Cosenza e al Cittadella nelle ultime giornate, si ripete nell’andata della finale playout contro la Ternana: il suo sigillo ha permesso ai pugliesi di pareggiare il primo dei due incontri.

Vasquez (Ascoli): sesta gara consecutiva da titolare, incassa una sola rete nell’ultimo turno di campionato contro il Pisa. Tuttavia l’Ascoli è matematicamente retrocesso in Serie C.