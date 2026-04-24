Presidente FIGC, l’AIC e AssoAllenatori spingono per la candidatura di Paolo Maldini: la situazione

Presidente FIGC, l’AIC e AssoAllenatori spingono per la candidatura di Paolo Maldini. L’ex Milan non si espone: questa la situazione

Il futuro della FIGC continua a prendere forma in vista delle prossime elezioni per la presidenza federale, con Giovanni Malagò e Giancarlo Abete attualmente in corsa. Nelle ultime ore è emersa anche l’ipotesi di inserire un ex calciatore in un ruolo di vertice all’interno della Federazione, tema affrontato durante l’incontro tra i candidati e le associazioni di categoria.

A parlarne è stato Umberto Calcagno, presidente dell’AIC – Associazione Italiana Calciatori dal 2020, intervenuto a margine del confronto avuto insieme all’AssoAllenatori con i due candidati alla guida del calcio italiano.

Calcagno ha espresso una posizione chiara, condivisa dalle realtà che rappresenta: «Abbiamo condiviso gli aspetti più importanti di ciò che immaginiamo si debba fare sia riguardo al Club Italia, sia sul coinvolgimento nella parte apicale di un ex calciatore che abbia un ruolo importante».

Secondo quanto evidenziato da La Gazzetta dello Sport, il nome che raccoglierebbe maggior consenso per questo incarico sarebbe quello di Paolo Maldini, ex capitano del Milan, leggenda del club rossonero ed ex capitano anche della Nazionale italiana.

MALDINI PROFILO IDEALE PER LA FIGC

Per il quotidiano sportivo, Maldini rappresenterebbe il profilo ideale sia per l’AssoCalciatori sia per l’AssoAllenatori, grazie al suo bagaglio di esperienza dirigenziale e al prestigio costruito nel corso della carriera. L’ex difensore ha ricoperto ruoli di primo piano anche da dirigente, maturando competenze apprezzate sia in Italia sia all’estero.

Altro elemento considerato rilevante sarebbe il rapporto positivo con entrambi i candidati alla presidenza, Malagò e Abete, condizione che potrebbe facilitare un eventuale inserimento in un nuovo progetto federale condiviso.

Al momento, però, Paolo Maldini non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla possibilità di entrare nei quadri della FIGC. La sua posizione resta quindi tutta da chiarire, ma il suo nome inizia già a circolare con forza negli ambienti federali.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’idea potrà trasformarsi in una candidatura concreta o resterà soltanto una suggestione di alto profilo per il futuro del calcio italiano.

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