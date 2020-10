Pres. Lione: «Pensate che il Milan aveva pagato 40 milioni per Paquetà…»

Jean Michel Aulas (Lione) parla di Lucas Paquetà e del Milan. Ecco le sue parole sul brasiliano ex rossonero

ll presidente del Lione Jean Michel Aulas è stato molto contestato nell’ultimo periodo, anche in fase di mercato (si veda la situazione Depay). Proprio per questo motivo durante la presentazione di Lucas Paquetà ha voluto prendersi qualche rivincita. Ecco le sue parole sul brasiliano ex Milan:

«Paquetà ci è costato 20 milioni di euro. Pensate che il Milan lo aveva pagato 40 milioni, per noi è un giocatore importantissimo e un gran colpo» ha dichiarato Aulas in conferenza stampa presentando l’ultimo arrivato in casa Lione.