Premio Liedholm, Ranieri a Pioli: «Stai facendo un grandissimo lavoro»

Nel corso della premiazione a Stefano Pioli del Premio Liedholm, il tecnico rossonero ha ricevuto un messaggio da Claudio Ranieri

Stefano Pioli riceve il Premio Liedholm. Nel corso della premiazioni, il tecnico del Milan ha ricevuto un messaggio da un suo grande collega, Claudio Ranieri. Le sue parole.

«Sono contento che ti sia riconosciuto questo premio, Liedholm per me è stato un allenatore importante sempre calmo e riflessivo, molto acuto, e tu ne sei un degno successore come carattere e come allenatore. Stai facendo un grandissimo lavoro e ti auguro ogni bene.»