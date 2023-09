Premier, il Brighton di De Zerbi batte il Newcastle di Tonali! Il match. Vittoria per 3-1 del tecnico azzurro nella quarta giornata

Nella quarta giornata di Premier League, il Brighton di Roberto De Zerbi batte il Newcastle, rivale del Milan nella prossima Champions League.

Vittoria per 3-1, con la tripletta di Ferguson per il Brighton. Ininfluente la rete di Wilson per il Newcastle, trascinato da Tonali solo per 58 minuti di partita.