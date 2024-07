Prandelli ELOGIA il Milan: «Morata? Una grande INTUIZIONE, è un giocatore di spessore internazionale». Le dichiarazioni dell’ex calciatore

L’ex ct della Nazionale Cesare Prandelli ha commentato a La Gazzetta dello Sport il colpo del mercato Milan Alvaro Morata.

PAROLE – «Morata è stata una grande intuizione da parte della dirigenza rossonera. Alvaro ha dimostrato anche all’Europeo da capitano della Spagna di essere un leader, un trascinatore e un vincente, un po’ come è stato in tutta la sua carriera. Credo che sia davvero un elemento positivo nel gruppo e un attaccante così puoi anche perdonarlo se non segna venticinque gol in una stagione. Sicuramente l’arrivo dello spagnolo, che è un giocatore di spessore internazionale e con esperienza ai massimi livelli, rafforza il Milan e avvicina i rossoneri all’Inter».